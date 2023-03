Le Doubs : son état de santé préoccupe

« Une matinée au service du Doubs franco-suisse », titraient les organisateurs dans leur communiqué. Le Parc du Doubs, son homologue français le Parc du Doubs horloger et l’EPAGE Doubs Dessoubre se sont associés pour organiser une séance publique d’information et d’échanges dédiée à la rivière binationale. Cette matinée d’information s’est déroulée samedi à la Ferme des Arêtes à La Chaux-de-Fonds. Près de 80 personnes y ont assisté.

L’événement visait à sensibiliser la population aux actions engagées en faveur du Doubs. Différents acteurs ont participé à cette séance d’information publique, et ont présenté les démarches et les actions entreprises pour améliorer la qualité et le fonctionnement du cours d’eau. Trois grands thèmes ont ainsi été abordés : les problématiques liées à la qualité de l’eau, l’aménagement du cours d’eau et des seuils, ainsi que la vulnérabilité de la ressource en eau dans le contexte karstique et celui du changement climatique.