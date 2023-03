Les caravanes ont quitté le parking VIP du HC Bienne comme promis

Les gens du voyage français avaient quitté samedi matin le parking VIP du HC Bienne comme ils l'avaient promis. Cette occupation illégale avait suscité la colère des dirigeants du club de hockey et des locataires du centre commercial de la Tissot Arena. Seule une benne remplie de sacs d'ordures et d'autres déchets était encore sur le parking peu avant 12h00, a constaté Keystone-ATS. La destination de la vingtaine de caravanes n'est pas connue. Cette communauté nomade avait promis de quitter l'emplacement d'ici samedi midi. Le directeur de l'action sociale et de la sécurité Beat Feurer avait promis en contrepartie de s'engager au sein du Conseil municipal pour qu'une aire de transit provisoire soit créée rapidement à Bienne pour les gens du voyage. Le conseiller municipal avait rencontré lundi des représentants des familles de ces gens du voyage qui avaient installé illégalement des caravanes sur le parking nord de la Tissot Arena. Cette occupation perturbait le déroulement des matchs de play-off du HC Bienne, le nombre de places de stationnement disponibles étant limité. Les gens du voyage étrangers avaient pris possession le 5 mars de cet emplacement exploité par l'entreprise qui gère les locaux commerciaux de la Tissot Arena. /ATS-tbu