Une exploitation agricole 100% autonome en énergie à Orvin

Une installation qui s’est faite par étape. « L’année passée, on a déjà installé environ 250 mètres carrés sur la ferme existante », explique Nicolas Boder. À cela s’est ajoutée la construction d’une ferme supplémentaire – fait avec du bois local –, la pose des 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur la nouvelle ferme et enfin l’installation de batteries de stockage. « On a également pu combiner la production photovoltaïque et la récupération d’air chaud sous les panneaux, pour chauffer l’aire qui servira à sécher le foin », se réjouit l’orvinois. Reste maintenant à BKW de remplacer la ligne, trop faible pour injecter la totalité de la production d’énergie. Actuellement, seulement 50% de la production est exploitable. /tbu