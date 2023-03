La Neuveville : succès du Boogie Woogie Festival

Un grand succès pour la troisième du Boogie Woogie Festival de La Neuveville. Les organisateurs ont communiqué dimanche soir le bilan très positif de l’événement. Les trois journées se sont jouées à guichet fermé, 530 billets au total ont été vendus, ce qui réjouit le comité d’organisation. Au-delà de la billetterie, le point le plus positif pour les organisateurs a été le retour particulièrement positif du public sur la programmation et sur la formule, qui s’articule en trois parties : le grand Boogie Show le vendredi soir, le Boogie Woogie Tour le samedi soir et le Boogie Brunch le dimanche matin. Le rendez-vous devrait à nouveau avoir lieu en 2024, explique le comité d’organisation. /comm-lyg