Le canton veut encourager les fusions stratégiques de communes

Le canton de Berne revoit sa stratégie d’encouragement des fusions de communes. Il a mis la semaine passée en consultation une modification de la loi sur les fusions. Celle-ci prévoit un nouveau soutien financier plus ciblé, sous forme de bonus. L’idée est de favoriser les regroupements qui impliquent des « communes centre », c’est-à-dire des villes ou des villages attractifs qui ont des places de travail, des offres de services à la population et des offres de loisirs. « Nous avons constaté que les projets de fusion avec des communes centre étaient plus efficaces que ceux entre deux communes faibles », soulève le responsable des affaires communales à l’OACOT Rolf Widmer.