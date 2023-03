Le paiement de stationnement via smartphone bientôt disponible à Bienne

Il sera bientôt possible de payer son stationnement avec son smartphone à Bienne, indique la Ville dans un communiqué ce lundi. Après plusieurs mois d’essais aux Champs-de-Boujean, le paiement via les applications « Parkingpay », « Easypark » et « Twint » sera bientôt disponible.



Ce changement sera progressivement fait durant les semaines à venir via la pose d’autocollants comprenant toutes les informations nécessaires au paiement virtuel, à savoir le code QR de l’application et le numéro de la zone de stationnement, sur tous les horodateurs de la ville. Il sera possible d’interrompre ou prolonger la durée de stationnement en fonction des besoins. La marche à suivre détaillée est disponible sur le site de la Ville de Bienne.

A noter que les autres modalités de paiement (espèces y compris) resteront valables. /comm-jad