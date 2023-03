Page de vie : Nicole Christen

D'abord comme employée puis aujourd'hui comme gérante de la boutique, Nicole Christen retouche costumes et robes de mariées au quotidien. Au fil des années, cette couturière passionnée a contribué à la réussite de beaucoup de mariages et aussi quelques sauvetages. Les cas sont rares mais elle se rappelle d'une intervention d'urgence pour réparer une fermeture éclair juste avant la cérémonie. Un peu de sueur mais tout s'est bien terminé : « J'ai pu remettre la fermture en place et la mariée est arrivée à temps au civil » sourit Nicole Christen.