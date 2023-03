Rachat de Credit Suisse : les députés régionaux réagissent

L’élue socialiste estime par ailleurs qu’il faudrait mettre en place un cadre qui empêche l’Etat de porter secours et payer pour les pertes de ces banques. Une intervention étatique qui n’a pas lieu d’être pour Korab Rashiti non plus. Selon l’élu UDC de Gerolfingen, c’est dans le portemonnaie du contribuable qu’il faudra puiser pour sauver Credit Suisse de la dégringolade au travers de l’inflation. « La BNS envoie des liquidités qu’elle ne possède pas », souligne l’agrarien. « Il s’agit donc d'une fausse monnaie qui va engendrer une inflation, pendant laquelle la population va casquer ».