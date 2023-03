Le spécialiste de la Matinale : logopédie

Quand on parle de logopédie on pense souvent à la parole, mais une grosse partie du travail du logopédiste est le langage écrit. Grâce à Elise Vallat, notre spécialiste, nous avons pu savoir quels sont les moyens de déceler des soucis en écriture ou en lecture qu’il faut suivre. Et elle nous a aussi expliqué comment travailler sur ces points importants afin de ne pas les porter comme un fardeau le reste de sa vie. /sbo