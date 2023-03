Les cantons créent une Conférence sur la citoyenneté

La Fondation « ch » et les cantons annoncent mardi le lancement de la Conférence intercantonale Citoyenneté (CiC). Le but est de renforcer l’éducation politique et la compréhension du système fédéraliste suisse et de promouvoir l’engagement citoyen. La CiC a tenu son assemblée constituante le 20 mars. Il s’agit d’une conférence spécialisée de la Fondation « ch », en collaboration avec le Secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Elle est constituée de représentants d'administrations en charge de l’éducation ou de la jeunesse, de chancelleries d’Etat et autres domaines spécialisés. Les 26 cantons et demi-cantons ont un délégué. L'idée est de consolider le fédéralisme et la démocratie directe, en facilitant les interactions sur tous les projets cantonaux consacrés à l’éducation à la citoyenneté, relève le communiqué. /ats-nmy