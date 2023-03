Première pierre pour l'hôtel de St-Imier

Le plus grand hôtel du Jura bernois se prépare à sortir de terre à St-Imier. Les responsables de la construction et les autorités imériennes se sont réunis mardi sur le chantier, à côté de la gare, pour marquer symboliquement la pose de la première pierre. Comme le veut la tradition, une capsule temporelle a été glissée dans les fondations. La nouvelle bâtisse comprendra 48 chambres de 2 à 4 étoiles et deviendra le premier établissement de la marque Hota Hotel, concept porté par une société hôtelière familiale jurassienne. Démarré il y a 5 ans, le projet avait dû être relocalisé dans un espace vert à côté de la gare, en raison d’une pollution sur le terrain initial. Le choix du site avait fait grincer des dents et il a fallu traiter plusieurs oppositions. Pourtant, malgré les obstacles, Robin Chételat préfère ne garder que le positif. « Chaque challenge a pu être surmonté et on a pu apprendre au travers de chaque changement ».