Nouvelle maternité et nouvelles prestations à l’hôpital de St-Imier

Un service maternité flambant neuf et de nouvelles prestations bientôt disponibles. La rénovation de l’hôpital de St-Imier étant bientôt terminée, la nouvelle maternité devrait ouvrir cet été, indique le Réseau de l’Arc dans un communiqué ce jeudi. Plusieurs nouvelles prestations en physiothérapie destinées aux patientes et leurs bébés viendront compléter le catalogue actuel, notamment des cours de Pilate individuels ou en groupe. La liste complète est disponible sur le site de l’hôpital.



Ces nouveautés sont dues à un effort des équipes médicales comme l’explique Marie Bove, sage-femme en cheffe du service imérien : « L’ensemble des équipes de maternité et de physiothérapie travaillent en étroite collaboration et se forment en continu pour répondre aux besoins croissants de la population. Les équipes sont motivées à dynamiser et moderniser le département femme-mère-enfant et à offrir une prise en charge globale, innovatrice et optimale du début de grossesse jusqu’aux premiers pas de l’enfant ».

Grâce aux nouvelles infrastructures et prestations, le site de St-Imier souhaite « devenir une référence dans le domaine de la maternité dans la région ». /comm-jad