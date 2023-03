Le monde en cause : l’Irak, 20 ans après l’invasion américaine

L’Irak a marqué cette semaine dans la plus grande discrétion les 20 ans de l’invasion américaine. Le 20 mars 2003, quelque 200'000 soldats américains et britanniques avaient été déployés dans le pays pour mettre la main sur les prétendues armes de destructions massives de Saddam Hussein. Après trois semaines, ils avaient fait tomber le régime du dictateur et pris le contrôle de la capitale Bagdad. Deux décennies plus tard, l’Irak a retrouvé un semblant de normalité, selon Wilson Fache. Ce reporter de guerre belge était sur place il y a encore quelques mois. Les défis restent nombreux pour l’Irak, notamment une corruption endémique et le réchauffement climatique qui commence à poser de nombreux problèmes.