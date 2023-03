Pierre Joly a « mis les voiles »

Une affaire qui semble embarrasser les autorités

Pierre Joly aurait attiré dans son lit onze jeunes adultes. Neuf d'entre eux ont été condamnés à des peines légères. A la lecture des différents documents, il semble que cette affaire embarrasse les autorités de l'époque. « Je ne peux rien affirmer avec certitude, mais on ressent une forme d’embarras dans le traitement de cette affaire, raconte Jean-Claude Rebetez. A chaque étape de la procédure, on traine, les délais sont longs, sans raison visible. Et puis il y avait aussi une réticence à mentionner le terme de sodomie sur les documents. Car certains pensaient que ce mot pourrait donner de mauvaises idées à la jeunesse qui est censée ignorer tout cela. »