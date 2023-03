Sensibiliser les tous petits à la conduite à vélo en ville

A six ans, on peut déjà faire du vélo. C’est l’avis de PRO VELO qui ouvre ce week-end la saison 2023 de ses cours de conduite. De très jeunes enfants et leurs parents étaient invités samedi matin à prendre part à la première leçon donnée au cœur de la ville de Bienne.

L’école obligatoire prévoit déjà une instruction sur la circulation routière dès la 5H. Mais PRO VELO veut intervenir encore plus tôt. « Les parents peuvent déjà acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour s’exercer avec leurs enfants », argumente Myriam Roth, membre du comité de la section régionale de l’association.

En milieu urbain, le cycliste doit évidemment prêter attention aux autres usagers de la route. « Cela vaut toujours la peine de faire une sensibilisation dès le plus jeune âge », estime la Biennoise. « Surtout pour donner envie aux enfants de se déplacer à vélo ».