Le minimalisme en famille

Mais avant de se lancer dans le mode de vie minimaliste, Hélène Girard invite à se poser les bonnes questions. « Il faut se demander pourquoi on veut se lancer », explique-t-elle. « Si c’est juste pour faire de la place, ça ne va pas marcher sur la durée. Il faut aussi remettre en cause son mode de consommation. » Elle propose ensuite de commencer le désencombrement par la pièce qui fait le plus souffrir au quotidien en termes de temps et d’énergie.

« Faminimaliste » est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Un nouvel épisode sort tous les jeudis. /ddc