La jeunesse à la tête de la Musique des Jeunes de Bienne

Pour remplacer Mohamed Hamdaoui, l’assemblée générale de la Musique des Jeunes de Bienne a choisi… un jeune. Âgé de 22 ans, Valentin Voirol a appris le saxophone au sein de la société depuis ses huit ans. « C’est une énorme part de moi-même », confie le nouveau président. Ce dernier s’est fixé comme priorité l’organisation du 50e anniversaire de l’association en 2024 et compte lancer un appel aux dons : « On veut faire une fête dans toute la ville de Bienne ». Valentin Voirol souhaite également moderniser la MJB et utiliser les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité auprès des jeunes.