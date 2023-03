Le gymnase, fourmilière artistique 

Une école qui a changé de nom, qui s’est agrandie et qui veut que tout le monde se sente bien. Le Gymnase de Bienne et du Jura bernois (GBJB) regroupe désormais les filières gymnasiales, l’école de commerce et l’école de culture générale (ex-EMSp) fraîchement débarquée de Moutier. Pour rassembler tout ce beau monde, l’idée d’un grand festival artistique a été imaginée. La Fourmilière, c’est son nom, sera présenté jeudi 30 mars et vendredi 31 mars dans un local industriel de Boujean, au numéro 97 du chemin du Long-Champ. Au programme : exposition, théâtre, musique et chant, le tout dans une ambiance conviviale. Julian Elsinger, professeur de musique au GBJB, se réjouit de ce projet qui doit apporter de la cohésion dans la grande institution. « Nous voulons intégrer tout le monde, et pas seulement les personnes actives dans le domaine des arts. L’idée est de créer une vraie identité », défend-il.