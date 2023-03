Le tourisme s’invite au Conseil général de Tramelan

La commune de Tramelan souhaite devenir plus attractive pour le tourisme. Une analyse sera faite pour rendre l’offre plus alléchante, selon le Journal du Jura. C’est ce qui ressort d’une réponse à une motion adressée au Conseil général et traitée lundi soir lors de sa seconde séance de l’année. Ainsi, le texte intitulé « Stratégie en matière de développement touristique », déposé par François Roquier du Groupe Débat a été transformé en postulat, de même que la motion intitulée « Pour faciliter l’accès à nos commerces locaux », déposée par le PLR Vincent Glauser. Son idée est de limiter la durée de stationnement sur certains parking pour permettre à plus de monde d’accéder aux commerces. La troisième motion transformée également en postulat vient d‘un autre PLR : Elvis Lehmann. Elle demande la mise en place d’une commission non permanente pour étudier le dossier « Révision du règlement concernant les jetons de présence, vacations et redistributions ». Enfin, de nouveaux membres ont été élus à des commissions de dicastères. /mb-lge