Une centaine de projets soutenus par la Promotion économique

La Promotion économique bernoise a soutenu financièrement 124 projets, en 2022. Le canton de Berne révèle, dans un communiqué publié mardi, avoir alloué 15,9 millions de francs à ces firmes, qui envisagent de créer 1'780 emplois et d’effectuer de nombreux investissement, afin de renforcer l’économie bernoise. Le Chef de la Promotion économique, Sebastian Friess, parle de bilan « positif » pour 2022, avec des entreprises qui font preuve de « résilience », après la pandémie, « voire même d’optimisme ».





Divers soutiens

Une soixantaine de projets soutenus portent sur des projets innovants et des créations d’entreprises. Plusieurs projets portent aussi sur le tourisme, la culture, ou encore l’organisation de manifestations. Par exemple, le Swiss Battery Technology Center, à Bienne, a pu bénéficier de l’aide de la Promotion économique. Ce centre de recherches est actif dans le développement de batteries plus efficientes. Alleima Saint-Imier SA, qui produit de l’acier inoxydable et des alliages spéciaux, profite elle aussi du soutien de la Promotion économique. /comm-cto