Du changement au sommet du Chasseral

Le lieu parfait

« En Suisse, on a trois paysages, le Jura, le plateau et les Alpes et au Chasseral on les voit tous. C’est donc le lieu idéal pour discuter de l’avenir de nos paysages », explique le président du CSP Elias Vogt. De plus, selon lui, c’est une belle vitrine. « Les paysages de l’Arc jurassien lui ajoutent une certaine valeur », raconte-t-il, ce qui est une bonne carte de visite quand les différents clients des cantons urbains viendront au CSP.