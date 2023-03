Plateau de Diesse : les compétences financières de l’exécutif revues à la baisse

Les citoyens de Plateau de Diesse veulent plus de transparence de la part du Conseil communal. Réunis en assemblée mardi soir, les 93 ayants droit ont validé une proposition faite en décembre dernier qui va limiter les compétences financières de l’exécutif. Ces dernières étaient de 100'000 francs et ne seront plus que de 50'000 à présent. Cette modification du règlement d’organisation communal a été acceptée par 48 voix contre 33.

Des citoyens avaient également demandé au Conseil communal de clarifier le rôle des commissions. La question était de savoir si elles avaient un réel pouvoir et si leur avis était pris en considération. La maire de Plateau de Diesse Catherine Favre Alves a rappelé que le rôle de ces commissions était de faire des propositions à l’exécutif, mais que ce dernier garde le pouvoir décisionnel. Ainsi, un compromis a été trouvé : l’avis de la commission sera mentionné lors des prochaines votations. /uk-lyg