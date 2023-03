Sonceboz : la nouvelle Coop accueille ses premiers clients

Elle était en travaux depuis plus d’un an : la Coop de Sonceboz a rouvert ses portes ce mercredi à 7h30. La date d’ouverture était initialement prévue en janvier mais elle a été retardée en raison de problèmes d’approvisionnement et d’imprévus.

RJB a tendu son micro aux premiers clients venus faire leurs emplettes ou juste venus voir à quoi ressemblait la nouvelle succursale.