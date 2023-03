Berne se prépare à une éventuelle pénurie d’énergie l’hiver prochain

Le risque de pénurie d’énergie décroît avec l’arrivée des beaux jours. L’accent doit désormais être mis sur la préparation en vue de l’hiver prochain. C’est pourquoi le gouvernement bernois a décidé de suspendre le 30 avril 2023 les mesures visant à éviter une pénurie d’énergie. Mais comme la situation risque de nouveau de se compliquer à l’automne prochain, l’état-major spécial se tient prêt à reprendre son activité sans délai. Ainsi, les travaux à moyen et long terme démarrés par l’état-major spécial seront poursuivis dans le cadre des structures ordinaires. Par exemple, un tableau de bord de la consommation d’énergie dans l’administration cantonale sera mis en place. En outre, des dispositions seront prises dans l’éventualité d’un contingentement de l’électricité et du gaz dans l’administration cantonale, les écoles cantonales et les institutions du système de santé ou encore pour assurer l’approvisionnement de l’administration cantonale en carburants et en combustibles. /comm-ami