Des photos pour redécouvrir le patrimoine bâti de la région

Redécouvrir le patrimoine bâti du Jura bernois à travers 79 clichés. C’est l’objectif du nouveau numéro de la revue Intervalles, verni jeudi. Il s’intitule « Patrimoine ? L’éloquence des murs » et a été réalisé en collaboration avec Patrimoine Jura bernois. L’objectif de ce 125e numéro est de sensibiliser la population à la valeur du patrimoine pour qu’elle s’y intéresse et le protège. Mais Pierre-Yves Moeschler, président de Patrimoine bernois, ne voulait pas que cela prenne la forme d’un livre d’architecte. Il tenait à ce que ce soit un ouvrage artistique. C’est dans cette optique que le photographe François Vermot a été engagé. Il a passé 33 jours, sur une année, à se balader dans tout le Jura bernois pour capturer en image divers bâtiments. Enfant du Val-de-Travers, il connait la région dans le sens large de l'Arc jurassien, mais pas du tout le Jura bernois. Un avantage pour Pierre-Yves Moeschler, car il a permis d’apporter un regard différent et frais. François Vermot est donc parti à la découverte du Jura bernois avec son appareil photo argentique sans aucun a priori. Un avantage pour lui également.