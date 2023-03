Dix minutes pour convaincre de se faire embaucher

Contribuer à la réinsertion sociale et lutter contre la pénurie de main-d’œuvre. Tel est l’objectif du Job Café, un speed dating entre chercheurs d’emploi et recruteurs. La première édition se tient jeudi et vendredi à la Haus pour Bienne. Elle a été mise sur pied par Multimondo, la Croix-Rouge du canton de Berne et le Centre social protestant Berne-Jura.

Les candidats sont en phase d’intégration ou de réintégration professionnelle. L’idée est d’enchainer plusieurs entretiens de dix minutes. Ce format permet de mettre les participants dans l’action, souligne une des organisatrices, Noémie Holzer. « C’est une aventure un peu stressante, mais ça reste une belle aventure ». De cette manière, les entreprises peuvent déjà avoir une première impression, souligne-t-elle.