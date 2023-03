Maxime Ochsenbein au Grand Conseil

Maxime Ochsenbein siègera bel et bien au Grand Conseil. L'élu UDC de Valbirse remplacera Manfred Bühler, ce dernier ayant annoncé sa démission suite à son retour au Conseil national. Les deux hommes l'ont confirmé dans un communiqué diffusé vendredi. Maxime Ochsenbein, né en 1991, était le premier vient-ensuite de la liste UDC du Jura bernois. Il est actuellement membre du Conseil du Jura bernois et du Conseil général de Valbirse. Le désormais député place ses priorités sur l'unité du Jura bernois, le développement des infrastructures routières, l'application d'une quotité d'impôts et de taxes les plus basses possibles, ou encore l'encouragement d'une éducation « anti-wokiste » et « basée sur les valeurs du bon sens ». comm/oza