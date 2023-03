Musique et histoire contée pour les Petites Oreilles

Une histoire de fromage fondu

La suite du Festival des Petites Oreilles se déroulera à la salle de Chantemerle à Moutier. Le mercredi 12 avril, à 16h, la Compagnie de Facto présentera en première mondiale en français Cheeseboy, pièce inspirée d’un texte de Finegan Kruckemeyer et qui s’adresse aux enfants dès 6 ans. Cheeseboy, c’est l’histoire d’un petit garçon, fait de fromage, qui vit avec ses parents faits de fromage, sur une planète faite de fromage. Son monde bascule lorsqu’une météorite transforme sa planète en fondue. Endormi dans un petit bateau, il ne se rend compte de rien et se retrouve sur Terre. Seul, déboussolé, commence alors son odyssée, qui l’emmène à la recherche de ses parents et de lui-même.





Amitié et solitude

Les Petites Oreilles baisseront le vendredi 14 avril avec le Théâtre de la Grenouille. La troupe biennoise proposera L’histoire d’un petit oncle (16h, dès 5 ans), spectacle musical presque sans paroles sur la solitude et l’amitié. Trois comédiennes et comédiens ainsi qu’un quatuor à cordes feront vivre au public cette histoire toute en tendresse et en finesse. A noter que le spectacle sera suivi d’un atelier créatif pour adultes et enfants. Chaque participant se laissera inspiré par les cordes, les saisons et les émotions du spectacle pour créer son propre instrument de musique avec du matériel de récupération.

Tous les détails du Festival des Petites Oreilles sont à retrouver sur le site du Centre culturel de la Prévôté. /oza