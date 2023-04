Les enfants de Renan à la recherche d’œufs de Pâques

Les enfants de Renan et environs ont pu chasser des œufs de Pâques ce dimanche après-midi. Derrière cet événement se cachent deux associations : Le SQUAT et la fête des Etoblons. Les deux présidents, Jean-Philippe Turian des Etoblons et Gabrielle Romy du Squat expliquent que l’idée derrière cette chasse aux œufs était simplement l’occasion d’organiser quelque chose pour Pâques pour les enfants du village.