Circulation : moins d’accidents, mais plus de morts en 2022

Les accidents de la route font plus de morts qu’avant dans le canton de Berne. Voilà ce qui ressort des statistiques de la police cantonale pour l’année 2022, publiées ce lundi. Sur cette période, celle-ci a enregistré 65 blessés et cinq décès de plus que l'année d'avant. Par contre, le nombre d’accidents, lui, est en légère baisse. Quatre-vingts de moins qu’en 2021, rapporte le canton. Les accidents de la circulation sont plus nombreux sur les autoroutes qu’avant, tandis qu’ils sont en baisse en ville et en dehors des villes.

Autre fait intéressant : les usagers de la route de 18 à 24 ans ont provoqué moins d’accidents que ceux de plus de 64 ans. Pour les plus jeunes, c’était principalement dû à un manque d’expérience et une vitesse inadaptée et chez les moins jeunes à de mauvaises manœuvres ou un non-respect des règles de priorité.





Plus de blessés et de décès dans la mobilité douce

Mais il n’y a pas que les véhicules à moteur qui posent problème. La mobilité douce, aussi, a son lot de soucis. Le nombre de blessés a augmenté d’environ 13%, indique la police. Le nombre de morts est aussi en hausse.

Pour les vélos électriques, par exemple, cette tendance s’explique probablement par un nombre d’utilisateurs croissant.

Dès cette année, la police cantonale bernoise a décidé de mettre l’accent sur la « mobilité urbaine ». Elle se concentrera en particulier sur les conducteurs de véhicules électriques avec des actions préventives et répressives. /comm-ddc