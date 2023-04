L’Université Populaire du Jura bernois se renouvelle

L’Université Populaire du Jura bernois (UPJB) a fait peau neuve, et revient « plus motivée que jamais » en ce printemps 2023. La structure, née en 2021 de la fusion des sections de Moutier, Erguël/Tramelan et La Neuveville/Plateau de Diesse, propose un nouveau programme de formation. De nouvelles activités sont proposées, comme des cours de sophrologie ludique en duo adulte/enfant, ou encore des soirées humoristiques. C’est ce que révèle un communiqué publié mardi.





Nouveau président

L’Université Populaire du Jura bernois écrit aussi qu’elle s’est réorganisée, avec une nouvelle équipe de responsables de village et un nouveau président, Willy Sunier. Elle cherche encore plusieurs responsables, qui pourraient mettre sur pied de nouveaux cours et trouver de nouveaux locaux pour les activités proposées. L’UPJB précise encore s’être dotée d’une communication plus « attractive et dynamique » sur son site, ses réseaux sociaux et sa newsletter. Les inscriptions et les paiements ont aussi été facilités. /comm-cto