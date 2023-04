Le Sikypark accueille deux tigresses de cirque tchèques

Deux anciens tigresses de cirque ont récemment emménagé au Sikypark, à Crémines. Leur ancien propriétaire, fils d'un dompteur tchèque, avait hérité de quatre animaux. Il avait gardé ces fauves pendant deux ans sur un site industriel isolé, dans des conditions précaires, d'après un communiqué du Sikypark publié mardi. L'homme et ses animaux ont finalement été menacés d'expulsion. Le propriétaire a dû trouver un nouvel endroit en urgence, pour accueillir ses tigres et est alors entré en contact avec le Sikypark.





Un temps d'adaptation

Les deux nouvelles arrivantes se nomment Jasmina et Seron et sont âgées de sept ans. Elles sont arrivées à Crémines après un long voyage depuis la République Tchèque et doivent désormais s'habituer à leur nouvel environnement. Elles ne seront présentées au public qu'après leur acclimatation. « Jasmina et Seron ont été isolées pendant deux ans, nous leur donnons tout le temps dont elles ont besoin, c'est pourquoi nous demandons aux visiteurs d'être patients » , explique Marc Zihlmann, expert en félins et directeur du Sikypark. /comm-cto