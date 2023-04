Le canton de Berne et La Poste Suisse lancent un service de courrier numérique

Le canton de Berne et La Poste Suisse lancent un nouveau service intitulé « BE-ePost », dévoile un communiqué des autorités. La population bernoise peut désormais, si elle le souhaite, réceptionner, sauvegarder et traiter de manière simple et sécurisée des documents de l’administration cantonale.

Ces opérations se font grâce à l’application ePost. Dans un premier temps, les contribuables bernois peuvent recevoir et payer dans l’application les factures de l’Intendance des impôts. Par la suite, d’autres Directions et offices du canton de Berne mettront progressivement leurs courriers postaux à disposition sous forme numérique. L’application ePost permettra de réceptionner notamment des attestations, des documents fiscaux, des courriers ou des factures.

Il est à noter que l’utilisation du service « BE-ePost » est facultative et gratuite. Les détails et instructions sur l’utilisation de l’application sont disponibles sur le site de l’administration cantonale. /comm-jad