Malgré les incertitudes, le FFFH restera inchangé

Le FFFH prépare sa 19e édition. Le Festival du film français d’Helvétie est à pied d’oeuvre pour organiser son édition 2023 qui aura lieu du 13 au 17 septembre prochain. Mardi soir, une projection spéciale du film « Les 3 mousquetaires » avait lieu pour les amis et partenaires du festival biennois. Ces sponsors sont plus importants que jamais. En effet, l’équilibre budgétaire est menacé et l’événement doit compter sur ses soutiens privés. Mais pour l’organisation, pas question de livrer une 19e édition au rabais pour autant.