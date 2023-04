L’éolien a le vent en poupe dans le Seeland

Un pas de plus en faveur de l’énergie éolienne dans le Seeland. Les résultats de la participation du plan régional « Energie éolienne » ont été rendus publics la semaine dernière. Elle a été lancée par l’Association seeland.biel/bienne. Au total, 76 communes, organisations et particuliers ont pu donner leur avis. Ainsi, l’utilisation de l’énergie éolienne dans le Seeland a été approuvée à la majorité tout comme les 4 zones concernées : le canal de Hagneck, Büttenberg, Seedorf et Oberwald/Bannholz.





Approbation majoritaire du projet de Plan directeur

La résonance à l’utilisation de l’énergie éolienne dans le Seeland et aux périmètres propices à l'implantation d'éoliennes proposées est généralement positive. La majorité des remarques issues de la participation estiment que la procédure et le contenu du Plan directeur sont compréhensibles et sont d’accord avec l’objectif de s’efforcer d’obtenir une part de l’énergie éolienne dans le Seeland conformément à la valeur cible moyenne de la Suisse.



Le rapport de participation et le projet de Plan directeur seront désormais transmis aux services spécialisés cantonaux pour examen préalable. Celui-ci durera probablement jusque fin août 2023. Après l’examen préalable, le Plan directeur sera adapté si nécessaire. L’adoption du Plan directeur par l’Assemblée des membres de seeland.biel/bienne est prévue désormais pour juin 2024. Le rapport complet est disponible ici. /comm-md-ami