Un dernier tour de car pour Walti Kloetzli

Il a baladé des milliers de passagers dans la région de Moutier, et même au-delà. La gentillesse et la bienveillance incarnée, un « bonsoir – bonne nuit » qui résonnera encore longtemps. A 70 ans, Walti Kloetzli a effectué mardi sa dernière course au volant de son car postal. Après 40 ans de service, le chauffeur a profité d’un tour d’honneur dans un véhicule soigneusement décoré par ses enfants. Walti Kloetzli n’est pas passé inaperçu, et les marques d'affection ont été extrêmement nombreuses pour ses derniers kilomètres. « Il y a un petit pincement au cœur quand même. J’aurai quand même passé de bons moments. Une bonne ambiance, une bonne équipe. Pas d’accidents majeurs. Oui, je garderai de très bons souvenirs de toutes ces années », sourit-il. Mécanicien de précision, Walti Kloetzli a finalement succombé sur le tard à l'appel du volant. « Les chauffeurs sont nombreux dans la famille. Comme une tradition », explique-t-il. Mardi, après un dernier tour au centre de Moutier, le jovial conducteur a garé son car au dépôt, rue du Viaduc. Prochain arrêt : la retraite. « Ne vous inquiétez pas pour moi : je ne vais pas m’ennuyer », glisse-t-il, évoquant ses petits-enfants, le jardinage… et d’éventuels remplacements en taxi. Pas encore prêt à lâcher le volant, Walti Kloetzli ? Il rigole : « Il y a toujours quelque chose à bricoler ». /oza