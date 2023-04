Moutier : l'école enfantine de la Courtine condamnée

C'est donc une page qui va se tourner à la rue de la Courtine. Reste à savoir ce que devienront le bâtiment et le grand parc verdoyant qui l'entoure. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Une option serait de profiter de la construction pour y aménager une partie de l'Ecole à journée continue, trop à l'étroit à la rue des Fauvettes. Une démolition pure et simple est aussi possible. Le terrain serait alors conservé pour les besoins de la Municipalité ou vendu et redéfini en tant que zone à bâtir. La stratégie devra être arrêtée au niveau politique durant les mois à venir. /oza