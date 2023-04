La dernière ligne droite pour Marguerite

Marguerite arrive à bout touchant. Le concept de développement de l’agritourisme dans le Jura et le Jura bernois comprend cinq projets privés liés à l’hébergement et aux produits du terroir ainsi qu’une mesure collective, à savoir la création de réseaux équestres. Marguerite a démarré en 2016 et bénéficie du soutien financier de la Confédération ainsi que des cantons de Berne et du Jura à hauteur de sept millions de francs au total. Les plus de 1'000 kilomètres de réseaux équestres tracés dans la région seront entièrement opérationnels dès 2024. La gestion des parcours sera confiée à deux organisations nouvellement créées : l’AREJ pour Association réseau équestre Jura et environs ainsi que l’AREC-JB pour Association des réseaux équestres de Chasseral et Jura bernois. La mise en place des différents parcours a pris du retard en raison de la crise du Covid et de complexités administratives. Le président de l’association Marguerite, Pierre Schaller, note que la fréquentation des réseaux existants à ce jour est d’ores et déjà en augmentation avec des cavaliers qui viennent de la région mais aussi des personnes de l’extérieur.