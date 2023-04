Des défis de qualité et d’inflation à la HEP-BEJUNE

La HEP-BEJUNE veut continuer à former des enseignants tout en garantissant la qualité. C’est le nouveau défi auquel la Haute Ecole pédagogique commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel ainsi qu’à la Berne francophone doit répondre. La HEP-BEJUNE doit faire face à des velléités fédérales qui visent à baisser les conditions d’accès pour répondre aux problèmes de pénurie d’enseignants dans plusieurs cantons, principalement en Suisse alémanique. Les Chambres fédérales se sont emparées du sujet et discutent actuellement de textes qui pourraient réduire les critères d’admission dans les HEP. Une maturité professionnelle et non plus gymnasiale pourrait ainsi suffire pour accéder à une Haute Ecole pédagogique. Pour le recteur de la HEP BEJUNE, il s’agirait d’une « fausse bonne idée ». Maxime Zuber relève également que de tels projets « mettraient en péril la qualité de la formation et remettraient en cause le système éducatif suisse ». Il plaide aussi pour une amélioration de la manière dont le métier d’enseignant est présenté afin de maintenir l’attractivité de la profession pour les jeunes.