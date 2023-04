A16 : cinq blessés dans une collision frontale

Une collision frontale fait cinq blessés à Tavannes. Lundi peu après midi, deux véhicules se sont percutés de face à la sortie de l’autoroute à Tavannes. Selon les éléments actuels, communiqués par la police lundi soir, une conductrice circulait sur l’A16 depuis Tramelan en direction de Delémont. Pour des raisons encore indéterminées, elle est entrée en collision frontale avec un véhicule qui circulait sur l'A16 en direction de Tramelan. Le conducteur et la passagère de ce dernier véhicule ont été blessés dans l’accident. De plus, trois passagers du premier véhicule ont également été blessés. Les cinq personnes ont été transportés à l’hôpital par la Rega et deux équipes d’ambulanciers. La sortie d’autoroute a dû être complétement fermée dans les deux sens durant plusieurs heures. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier le déroulement de l’accident. /comm-lyg