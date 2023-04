Début de l’étape 4 et 5 des travaux d’Orvin

Les travaux reprennent de plus belle à Orvin. Les étapes 4 et 5 du chantier d’aménagement de la traversée du village ont commencé ce mardi. Lors de l’étape 3, les commerces locaux avaient beaucoup souffert du blocage de l’accès au village. Conscient d’avoir fait des erreurs notamment sur la communication, le Conseil communal d’Orvin avait souhaité entendre les commerçants locaux afin de pouvoir les soutenir au mieux lors de cette nouvelle étape. Les autorités orvinoises ont donc créé un flyer pour permettre aux commerces d’informer les clients quant aux accès et place de parque disponible dans la localité. Julien Tièche, le responsable du dicastère des travaux publics à Orvin :