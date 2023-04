Des acteurs en devenir peaufinent leur jeu à Delémont

Improvisation, danse, ventriloquie, marionnettes, grommelot… Le 35e camp de théâtre organisé par la Coordination Jeune Public bat son plein à Delémont. Il est suivi durant toute la semaine par 63 jeunes du Jura, du Jura bernois et de Bienne, âgés entre 7 et 16 ans. Le thème « Il était une fin » est travaillé autour du conte, de la mort, de la fin du monde ou encore des zombies avec des animateurs de théâtre professionnels : « Ce n’était pas dans le but d’être pessimiste, mais de travailler autour du fait que tout a un début et une fin, avec des choses entre les deux. L'objectif était de proposer une contrainte aux animateurs pour qu’ils s’en emparent et y mettent ce qu’ils veulent », explique Célien Milani, qui a repris les rênes du camp cette année pour succéder à Marc Woog qui en a été le responsable durant 20 ans : « J’ai été biberonné par le camp théâtre, c’était une évidence pour moi d’y ajouter ma patte ».