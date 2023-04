Commission scolaire de Moutier : la Couronne représentée équitablement ?

Les communes de la Couronne doivent être représentées équitablement au sein de la commission scolaire de Moutier. C’est en tout cas ce que souhaite le Conseil municipal prévôtois. Il a répondu à une motion du Centre qui demandait de donner une voix délibérative et non plus seulement consultative aux deux représentants des communes du giron de la cité prévôtoise. Les autorités s'engagent à faire le nécessaire pour répondre à l'intervention, mais elles veulent également aller plus loin que le texte en demandant cette représentation équitable. Un contrat devra de toute manière être négocié avec le Syndicat scolaire du Grandval. « Dans le cadre de ce contrat, nous souhaitons nous appuyer sur d’autres exemples » explique Pierre Sauvain, conseiller municipal et président de la commission scolaire de Moutier.