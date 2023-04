Et si on faisait revivre le tram de Bienne ?

Faire revenir le tram en ville de Bienne. L’idée revient régulièrement sur le tapis depuis la fermeture de la dernière ligne en 1948. C’est d’ailleurs une des 13 propositions de l'Association transports et environnement (ATE) et de la Communauté d'intérêts pour les transports publics de Berne et de Haute-Argovie. Les deux entités ont publié un catalogue d’idées concernant le développement des transports en commun dans le canton de Berne. Et pour l’ATE, un tram serait bénéfique pour la Ville. Urs Scheuss, membre du groupe biennois de l’ATE, s’appuie sur plusieurs exemples positifs.