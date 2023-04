Les caisses à savon renaissent à Sonvilier

Sonvilier accueillera sa première course de caisses à savon au début de l’automne. L’événement se tiendra en marge de la prochaine fête villageoise prévue le dernier week-end de septembre. Des festivités qui n’avaient plus en lieu depuis 2016 en raison, notamment de la pandémie. Le nouveau comité d’organisation a repris le flambeau et avait donc à cœur de marquer le coup avec une activité inédite. Formulée tout d’abord sur le ton de la rigolade, la proposition de mettre sur une course de fête à savon est finalement devenue réalité. Novices en la matière, les responsables de l’événement ont dû travailler d’arrache-pied pour présenter un concept qui tient la route. Il a tout d’abord été nécessaire de trouver un tracé adéquate dans le commune explique Alan Burgener, vice-président du comité d’organisation de la fête du village.