Un évènement allie art et vin à Bienne

Dégustations de vins fins du monde entier, spectacle, exposition de peintures et musique. La première édition du Wine Art Festival aura lieu les 15 et 16 avril au Rennweg 26 à Bienne. Cette manifestation a pour objectif d’éveiller les sens : l’ouïe avec la musique, le goût et l’odorat avec le vin et les petits plats, et la vue avec le spectacle et l’exposition.

Pour l’un des organisateurs de la manifestation, Lucio Contino, le Wine Art mêle deux passions : la vin et l’art. « On a décidé d’en faire un magnifique assemblage », résume-t-il.