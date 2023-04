Accompagner les personnes confrontées à des addictions

Pour le moment, cette offre s’adresse uniquement aux personnes confrontées à une addiction et la maladie infectieuse de l’hépatite C. Dans un second temps, l’EMIA ira également à la rencontre des jeunes concernés par une consommation problématique de tabac et de cannabis, avec l’objectif d’intervenir le plus précocement possible.

Ce principe d’« aller vers » ces personnes est central pour l’association itinéraires et donc son projet-pilote d’équipe mobile. Et c’est d’autant plus important de le faire dans notre région plutôt rurale, selon Benjamin Ravinet. Le Jura bernois, les Franches-Montagnes et le haut du canton de Neuchâtel sont des lieux de vie et il est impératif d’y proposer ce type d’accompagnement.