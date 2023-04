Les morilles sont de sortie

La reine du printemps fait son retour. La morille reprend ses droits dans nos forêts et nos pâturages. Ce champignon ne pousse qu’à cette saison et rempli de joie les cueilleurs lorsqu'ils en trouvent un. « Si on en trouve deux, ça double le plaisir. Et si on en trouve 50, je vous laisse calculer », clame Jean-Pierre Monti, contrôleur mycologique de Tavannes. Il faut dire que la morille, c’est « le roi du printemps » selon lui. Dans la région, on peut en trouver dans différents terrains, puisqu’il y a plus d’une trentaine d’espèces différentes en Europe. Ainsi, vous aurez peut-être l’occasion d’en cueillir lors de vos balades dans les pâturages sur les crètes, en forêt ou même au bord des ruisseaux, explique Jean-Pierre Monti.