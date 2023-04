Appel à labelliser les produits du terroir

Le Parc Chasseral et la Fondation rurale interjurassienne veulent étoffer leur offre de produits labellisés « Grand Chasseral regio.garantie ». Ils sont à la recherche de nouveaux produits dans le but de diversifier la composition des paniers du terroir, qui ont toujours plus de succès. Un appel est donc lancé aux producteurs de la région qui souhaitent faire labelliser leurs denrées. « La région du Grand Chasseral est assez variée, donc on cherche vraiment tous types de producteurs », explique Olivier Lapaire, le responsable de la filière alimentaire et espace rural de la FRI. L’objectif premier est donc de labelliser ces produits. Olivier Lapaire rappelle que pour recevoir le label, il faut qu’un produit transformé soit fait de matières premières provenant au moins à 80% du Grand Chasseral.

Ces produits recherchés peuvent être saisonniers ou non. Le but est de diversifier un maximum l’offre actuelle, qui est déjà très riche en fromages et produits carnés, relève Olivier Lapaire. Ainsi, la FRI et le Parc Chasseral recherchent principalement des produits comme le miel, le sirop, les confitures, les pestos, les tisanes ou encore les biscuits et les caramels.