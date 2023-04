C’est « Super Mario Bros, le film »

Une casquette rouge, des champignons et une princesse. Vous aurez certainement reconnu l’univers de Super Mario Bros. Le film de ce jeu vidéo sorti en 1985 fait un carton au cinéma. Ce samedi, la barre des 4000 entrées a été franchie après 10 jours à l’affiche à Cinémont. Ce qui en fait le meilleur démarrage depuis l’existence du complexe delémontain. Quatre à cinq projections sont au programme par jour. Le dessin animé a su conquérir les enfants et les adultes nostalgiques. Dave Cattin, directeur de Cinémont, a même mis des séances en soirée pour attirer les quarantenaires qui ont passé des heures à jouer avec Mario et Luigi. Et le succès est au rendez-vous. Dave Cattin voit trois raisons à cette réussite : enfants et adultes y trouvent leur compte ; le film est produit par Illumination qui est aussi derrière les Minions, et enfin Super Mario Bros, le film est distribué par Universal Pictures.